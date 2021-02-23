«تعليم الغربية» يشكل 5 لجان لمتابعة جاهزية المدارس للامتحانات

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتشكيل 5 لجان متابعة من وكيل المديرية والمتابعة والأمن والشئون التنفيذية والتعليم العام والفني، لبيان جاهزية المدارس بجميع الإدارات التعليمية، استعدادًا لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 -2021.ففي شرق طنطا، قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية لزيارة عدد من مدارس الإدارة، للاطمئنان على التجهيزات الخاصة، استعدادًا لأعمال الامتحانات لجميع الصفوف في ضوء الإجراءات الاحترازية، حيث قام بمتابعة مدرستي سبرباي الرسمية للغات، والمدرسة الرسمية الدولية بطنطا، حيث أكد على مديري المدارس بتفعيل كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين، كما شدد أثناء المتابعة على ألا يزيد عدد الطلاب داخل اللجان على 14 طالبًا أثناء عقد الامتحانات، واستغلال جميع الفراغات داخل المدارس أثناء عقد الامتحانات.وخلال المتابعة للمدرستين شدد على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتأكيد على التطهير والتعقيم يوميًا قبل بدء اللجنة وبعد خروج الطلاب، كذلك استخدام كاشف الحرارة الموجود بجميع المدارس، والتأكيد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية والمرور على جميع اللجان، وفى حالة ظهور أعراض مرضية على أحد الطلاب تقوم الزائرة الصحية بتحرير تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني، ولا يسمح له بتأدية الامتحانات، حفاظًا على الصحة العامة لجميع الطلاب، كما وجه بضرورة تخطيط الملاعب وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم تجميع الطلبة لأى سبب من الأسباب، وشدد على ارتداء الكمامة لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين.ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة اللواء حسين جابر الرسمية للغات بخرسيت، حيث إنها إنشاء جديد، تمهيدًا لافتتاحها، والاطمئنان على جميع التجهيزات بها.من ناحية أخرى، قامت لجان المتابعة الخمس المشكلة بمتابعة 40 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، لبيان جاهزيتها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة جميع وسائل الأمن والسلامة.وأكد وكيل الوزارة، أن لجان المتابعة سيستمر عملها خلال الأيام القادمة لتغطية جميع المدارس بجميع الإدارات التعليمية، وحتى انتهاء امتحان الفصل الدراسي الأول.