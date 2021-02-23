محافظ القليوبية يتفقد سيارات كسح جديدة بتكلفة 6 ملايين جنيه
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:20 م
كتب صلاح حسنىطباعة
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 مترًا مكعبًا، عبارة عن سيارتين بتكلفة ٦ ملايين جنيه، للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الامطار.
وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكل فروع الشركة، مؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.
وأكد "الهجان" أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تسعى جاهدة لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
في وقت سابق، تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 مترًا مكعبًا للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الامطار.
وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.
وأكد "مجاهد" أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف وذللك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
في وقت سابق تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على نطاق المحافظة، الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وانتشار معدات الشركة من عربات كسح وشفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.
ونفذت شركة مياه القليوبية خلال التفقد نماذج محاكاة بالمشاركة مع رئاسة مجلس مدينة بنها لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، وعمل مناورة لمحاكاة هبوط الأمطار، وتم التخلص من مياه الأمطار فى مدة ١٥ دقيقة، بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك.
ووجه "مجاهد"، جميع القطاعات المعنية، بضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد والوجود الميداني خلال اليومين القادمين، تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.
وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكل فروع الشركة، مؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.
وأكد "الهجان" أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تسعى جاهدة لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
في وقت سابق، تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 مترًا مكعبًا للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الامطار.
وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.
وأكد "مجاهد" أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف وذللك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
في وقت سابق تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على نطاق المحافظة، الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وانتشار معدات الشركة من عربات كسح وشفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.
ونفذت شركة مياه القليوبية خلال التفقد نماذج محاكاة بالمشاركة مع رئاسة مجلس مدينة بنها لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، وعمل مناورة لمحاكاة هبوط الأمطار، وتم التخلص من مياه الأمطار فى مدة ١٥ دقيقة، بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك.
ووجه "مجاهد"، جميع القطاعات المعنية، بضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد والوجود الميداني خلال اليومين القادمين، تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.