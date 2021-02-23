محافظ القليوبية يتفقد سيارات كسح جديدة بتكلفة 6 ملايين جنيه

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 مترًا مكعبًا، عبارة عن سيارتين بتكلفة ٦ ملايين جنيه، للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الامطار.وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكل فروع الشركة، مؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.وأكد "الهجان" أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تسعى جاهدة لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.في وقت سابق، تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 مترًا مكعبًا للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الامطار.وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.وأكد "مجاهد" أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف وذللك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.في وقت سابق تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على نطاق المحافظة، الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وانتشار معدات الشركة من عربات كسح وشفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.ونفذت شركة مياه القليوبية خلال التفقد نماذج محاكاة بالمشاركة مع رئاسة مجلس مدينة بنها لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، وعمل مناورة لمحاكاة هبوط الأمطار، وتم التخلص من مياه الأمطار فى مدة ١٥ دقيقة، بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك.ووجه "مجاهد"، جميع القطاعات المعنية، بضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد والوجود الميداني خلال اليومين القادمين، تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.