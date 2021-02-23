الاتصالات تنظم ندوة «الذكاء الاصطناعى من أجل تحقيق الصالح العام»

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع "دل تكنولوجيز" العالمية، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام".ناقشت الندوة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ودور هذه التكنولوجيا في القطاعات التنموية مثل الزراعة والسياحة.وتأتي الندوة ضمن سلسلة من الندوات المنعقدة في إطار الهاكاثون الأول للذكاء الاصطناعي في مصر الذي تنظمه وزارة الاتصالات بالتعاون مع "دل تكنولوجيز" في الفترة من 19 إلى 27 مارس، بعنوان "هاكاثون C(4F)2".وينظم الهاكاثون تحت شعار "التخلص من الكربون"، حيث يهدف إلى المساهمة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عوادم المركبات، ذلك باستخدام الأفكار والمهارات الإبداعية للطلاب والمتخصصين المشاركين في الهاكاثون والمهتمين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.