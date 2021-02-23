إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقليوبية

أصيب اثنان إثر انقلاب سيارة ملاكى، بالرياح التوفيقى، طريق مديرية أمن القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بإصابة اثنين بحادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق مديرية أمن القليوبية.جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.