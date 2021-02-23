«آي تي آي» ينظم ندوة عبر الإنترنت حول المصدر المفتوح والإبداع

نظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات ندوة عبر الإنترنت حول المصدر المفتوح والإبداع، وتأتي الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها المعهد بهدف محو الأمية الرقمية ورفع وعي الشباب المصري بالتكنولوجيات الناشئة.وستقدم الندوة مقدمة عن البرمجيات مفتوحة المصدر وفوائدها للأفراد والشركات ولماذا يجب علينا المساهمة في المصدر المفتوح وما هو نموذج العمل مفتوح المصدر والاشتراك بالبرامج الخاصة به وكيف يسهم المصدر المفتوح في تحفيز الإبداع في الصناعة.جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس في عام ١٩٩٣ ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمي لبناء القدرات والتدريب العملي والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.