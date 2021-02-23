العثور على جثة طفل البجلات غريقًا بإحدى الترع

عثر أهالى قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، على جثمان طفل غريقا فى الترعة أمام كوبرى رياض بالقرية والذى كان متغيبا عن المنزل منذ الثلاثاء الماضى.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة منية النصر من أهالى قرية البجلات التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل غريق بالترعة المارة بالقرية بالقرب من كوبرى رياض.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى محمد رمضان صبرى خضر 10 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة ولا يجيد الكلام ومتغيب عن منزله بالقرية منذ الثلاثاء الماضي، وبحثت عنه أسرته وكل أهالي القرية في كل مكان دون العثور عليه حتى عثروا اليوم عليه غريقا.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.