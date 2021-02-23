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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي شاهين راقصة بمنطقة عماد الدين في «موسى»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:06 م
الممثلة الشابة مي
الممثلة الشابة مي شاهين
أحمد عارف
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بدأت الممثلة الشابة مي شاهين تصوير أحداث دورها في مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك يوم الثلاثاء الماضي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعتها المشاهد مع الفنان سيد رجب.

وأوضحت الفنانة، في تصريحات صحفية، أن ترشيحها لتجسيد الدور جاء من قبل مخرج المسلسل محمد سلامة، بعد قيامها بتجسيد أحد مشاهد الشخصية أمامه، وأشارت إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية راقصة تدعى "زبدية"، وتعمل في شارع عماد الدين خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي، حيث إن العمل بالكامل تدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدية خلال هذه الحقبة الزمنية.

كما أشارت إلى أنها تراهن على هذا الدور، حيث إنها استعدت جيدا لأدائه، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور، وأعربت عن سعادتها لاشتراكها في عمل من بطولة الفنان محمد رمضان، ويخرجه محمد سلامة.

ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته كل من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، ومي شاهين، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن بداية الممثلة مي شاهين كانت من خلال الإعلانات، حيث عملت موديل في عدد من الإعلانات مع المخرج مروان حامد، بعدما حصلت على ورشة تمثيل مع مروة جبريل، ومن ثم جسدت أول أدوارها التمثيلية في مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، التي نافست به الفنانة يسرا في المارثون الرمضاني لعام 2018، وبعد ذلك شاركت في مسلسل "قمر هادي"، الذي نافس به الفنان هاني سلامة في الماراثون الرمضاني لعام 2019.

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