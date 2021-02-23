مصر تشارك فى اجتماع خبراء الاتصالات مع جنوب السودان

تشارك مصر مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الافتراضي الذي يضم خبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجانبين المصري والسوداني، لبحث مطالب الجانب السوداني واحتياجاته، سواء في مجال البنية التحتية أو الأجهزة أو التدريبات المتخصصة.ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد للاجتماع الافتراضي المزمع عقده بين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكل ماكوي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بجنوب السودان خلال الأيام المقبلة.كما يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بما يخدم المصالح المصرية ويعزز من العمق الإفريقي للدولة المصرية داخل القارة الإفريقية، خاصة في إطار استراتيجية مصر تجاه إفريقيا.