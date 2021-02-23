التضامن الجزائرية: دستورنا يضمن للمرأة الحماية من العنف

قالت كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إن الدستور الجزائري يضمن للمرأة الحماية من كل أشكال العنف ويشجع مبدأ المناصفة بينها وبين الرجل في تبوء مناصب المسئولية والولوج إلى سوق الشغل.وأضافت كريكو في كلمتها خلال المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي عقد بالفيديو كونفرانس تحت عنوان "المرأة العربية والتحديات" أن الدستور الجزائري يضمن للمرأة الحماية من كل أشكال العنف ويشجع مبدأ المناصفة بينها وبين الرجل في تبوء مناصب المسئولية والولوج إلى سوق الشغل بالإضافة إلى تمكينها السياسي".وأشارت إلى الاستراتيجية المتخذة لتعزيز مكانة المرأة وترقيتها في مختلف المجالات والتراتيب التي توفرها الدولة لتمكينها في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والجهود الرامية إلى النهوض بالمرأة، وخاصة المتواجدة بالمناطق النائية، موضحة أهمية البرامج الإعلامية ودور الحركة الجمعوية في إبراز دور المرأة والنماذج الناجحة للنساء في عدة مجالات.وأكدت كريكو أن تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها وحمايتها من جميع أشكال العنف وتمكينها اقتصاديًا، هي ركائز استقرار المنطقة العربية ورفاهية شعوبها، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030".