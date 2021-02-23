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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

223 إصابة وحالتين وفاة بكورونا في أذربيجان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:36 م
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و204 شخصًا، عقب تسجيل حالتين وفاة على مدار أمس الاثنين، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 228 ألفًا و12 شخصًا فور تسجيل 176 حالة تعاف جديدة.

كما أشارت إلى أن أذربيجان أجرت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 8 آلاف و43 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".

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