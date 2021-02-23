223 إصابة وحالتين وفاة بكورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و204 شخصًا، عقب تسجيل حالتين وفاة على مدار أمس الاثنين، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 228 ألفًا و12 شخصًا فور تسجيل 176 حالة تعاف جديدة.كما أشارت إلى أن أذربيجان أجرت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 8 آلاف و43 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".