«الاتصالات» تعقد ورشة عمل حول التطوير المؤسسي بوزارة السياحة

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول التطوير المؤسسي في إطار إستراتيجية "مصر الرقمية" لعدد من العاملين بوزارة السياحة والآثار، ياتي ذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذًا لخطة بناء القدرات الرقمية للعاملين بالدولة وتنميتها.وتأتى ورشة العمل في إطار التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات وتنفيذ رؤية الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة في تحقيق التحول الرقمي والمتمثلة في بناء "مصر الرقمية" والتي لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية فقط ولكن تشمل حوكمة أنشطة جميع الوزارات وتطوير أدائها وبناء القدرات الرقمية للسادة الموظفين بالوزرات والجهات الحكومية وتنميتها.وناقشت ورشة العمل أهم مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، منها مشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع بناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تكامل البيانات القومية ومشروع عدالة مصر الرقمية، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.هذا واستعرضت ورشة العمل أيضًا أبرز المفاهيم والمؤشرات حول "مصر الرقمية" وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا عن عدد من المبادرات ومشروعات التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة وبرامج تنمية القدرات الرقمية وبناء الإنسان المصري.وشهدت الورشة تكريم عدد من العاملين بوزارة السياحة والآثار والحاصلين على شهادات اجتياز بعض البرامج التدريبية المنعقدة برعاية قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجالات تنمية المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة على الحاسب الآلي وأساسيات التحول الرقمي.