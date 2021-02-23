10933 إصابة و64 وفاة بكورونا فى السويد

كشفت إحصاءات وكالة الصحة السويدية اليوم الثلاثاء أن السويد، التي تجنبت فرض إجراءات عزل عام طيلة جائحة كورونا، سجلت 10933 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منذ يوم الجمعة.وكانت البلاد قد سجلت 9458 إصابة بالمرض خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي.وسجلت السويد التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة 64 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12713.