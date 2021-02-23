البحرين تشارك في فعالية المجلس الإسرائيلي الأمريكي بواشنطن

شاركت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الفعالية التي نظمها المجلس الإسرائيلي الأمريكي بشأن إعلان مبادئ إبراهيم تحت عنوان "دبلوماسية للمستقبل"، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، والتي تحدث فيها السكرتير أول بالسفارة طلال إبراهيم العبسي، ورئيس قسم الاتصال والدبلوماسية العامة من سفارة الإمارات العربية بواشنطن حصة بطي الشويهي، والمتحدث الرسمي بسفارة إسرائيل إيلاد شتورماير.وأوضحت السفارة أن مملكة البحرين، حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها مقر الأسطول الخامس الأمريكي، كما تستضيف القوات البحرية المشتركة والتحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وفيما يخص عملية السلام في الشرق الأوسط، أوضحت السفارة بأن حكومة مملكة البحرين لا تزال ملتزمة بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين المؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن الخطوة التاريخية التي اتخذتها مملكة البحرين إنما تقرب المنطقة إلى تحقيق السلام العادل والشامل.وأكدت السفارة البحرينية أن تحقيق السلام هو الخيار الاستراتيجي للمملكة، وأن النهج الإصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صان مبادئ السلام والحوار والتعايش السلمي، وحافظ على طبيعة المجتمع البحريني من احترام للحريات الدينية والتعددية والتعايش السلمي بين مختلف الأطياف.وأضافت السفارة أن عاهل البحرين له مبادرات دولية مهمة في هذا المجال من بينها إنشاء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وإعلان مملكة البحرين للتسامح الديني والذي تم الإعلان عنه في مركز سيمون ويزنثال في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.وفي هذا السياق، شددت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن رؤية عاهل البحرين كان لها الدور الأساسي في الخطوة التاريخية للتوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، وبأن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين إسرائيل، والتي تشهد تعاونًا في مختلف المجالات، أدت إلى تطور اجتماعي إقليمي مهم، وهو الإعلان مؤخرًا عن إنشاء رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية، والتي يترأسها إبراهيم نونو، عضو مجلس الشورى السابق، وتمثل مملكة البحرين فيها السفيرة هدى نونو، والتي تمخض عنها إنشاء بيت الدين في الجزيرة العربية، والذي يعد أول محكمة يهودية متخصصة بتسوية منازعات الأحوال الشخصية مثل الميراث، وإطلاق وكالة اعتماد الطعام الكوشر.