«الوطنية للتكنولوجيا» تنظم برنامجا توعويا لمساعدة ذوي الإعاقة

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة برنامج توعوي بالتكنولوجيات المساعدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة"اليوم الثلاثاء 23 فبراير.ويستهدف البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال والعاملين في مجال التربية الخاصة والباحثين في مجال استخدامات التكنولوجيا المساعدة.ويشمل البرنامج عدد من الفعاليات أولها ندوة عبر الإنترنت حول التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، يشارك في الندوة مجموعة من المتحدثين المتميزين والخبراء.وستلقي الندوة الضوء على التقنيات والأدوات المساعدة لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ومدى توافر هذه التقنيات واستخدامها الفعال والتحديات من حيث التوافر والتكلفة وكذلك التطوير المطلوب. وتهدف الندوة إلى رفع الوعي بالاحتياجات التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.