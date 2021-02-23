رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول تونسي: سلالة كورونا الجديدة لا تمثل خطرا على الوضع الوبائي في البلاد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:49 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور في تونس، ورئيس لجنة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، اليوم الثلاثاء، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم تسجيلها في تونس محلية ولا تمثل خطرا على الوضع الوبائي في البلاد.

وقال الهاشمي - في تصريح - أن الحالتين المكتشفتين بهذه السلالة لم تتسببا في انتقال العدوى إلى المخالطين لهما، ولا تمثلا خطرا على الوضع الوبائي.

وتشير المعلومات العلمية الأولية التي تم التوصل إليها حول السلالة الجديدة التي تم تسجيلها في تونس إلى أنها محلية ولا تشبه المسجلة بكل من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، ومن المنتظر استكمال التقطيع الجيني للسلالة المكتشفة في الأيام القادمة للتعرف بصفة كاملة على المتغيرات التي حصلت على السلالة الجديدة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت السبت الماضي تسجيل سلالة جديدة محلية لفيروس كورونا لدى شخصين في ولاية تونس.

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

الصور

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»