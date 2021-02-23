سفر ووصول 16 ألف راكب عبر 165 رحلة بمطار القاهرة غدًا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدًا الأربعاء، 16 ألف راكب بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول عبر 165 رحلة دولية وداخلية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية والداخلية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لكل صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.وكان مطار القاهرة الدولي قد حصل خلال الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، مما يسهم في زيادة الحركة الركابية والجوية خلال الفترة المقبلة.