الحسابات الختامية لشركات قطاع الأعمال العام أمام النواب للمرة الأولى

قال النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمراجعة الحسابات الختامية للدولة، أن اللجنة ستعقد 7 اجتماعات الأسبوع المقبل، برئاسته، بدءا من الأحد إلى الأربعاء، لاستكمال مناقشة الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي 2019 2020، وعلى رأسها حسابات شركات قطاع الأعمال العام، والتي ستعرض على اللجنة للمرة الأولى، نظرا لتأثير ما يتعلق بها من مشكلات على الموازنة العامة للدولة.واوضح سالم في تصريح خاص لـ "الدستور" أن اللجنة ستستهل اجتماعتها الأحد بمناقشة الحسابات الختامية لهيئتي المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية.وأضاف، وتستأنف اللجنة اجتماعتها الاثنين بمناقشة حساب ختامي الهيئتين العامة للاستثمار، والقومية لسلامة الغذاء، فيما يتناول اجتماع الثلاثاء بحث موقف تنائج أعمال عدد من الشركات القابضة تتضمن شركات الصناعات الدوائية، والنسيج، والسياحة، والتشييد والبناء، وذلك في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة.وتابع رئيس لجنة مراجعة الحسابات الختامية للدولة في مجلس النواب: أما الاجتماعين الأخيرين والمقرر عقدهما الأربعاء، فيتناولان بحث تنائج تنفيذ أعمال القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للتأمين. يتبعه اجتماع آخر لمناقشة حساب ختامي وزارة قطاع الأعمال العام.