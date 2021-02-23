السلطات التركية تزعم انتحار أحد السجناء السياسيين

أفادت وكالة أنباء روج أفا.بوجود حالة انتحار مشبوهة لأحد السجناء السياسيين في السجن الإفرادي لولاية وان.وادعت السلطات التركية أن السجين السياسي رمضان أكباشلي أقدم على الانتحار، وتم إسعافه إلى المستشفى في مدينة وان في شمال كردستان، حيث تم نقله لقسم العناية المركزة.وكانت السلطات التركية اعتقلت أكباشلي عام ٢٠٢٠ بتهمة عضوية التنظيم، وكانت حالته الصحية خطرة جدا، وفقا للوكالة.وأفاد أقارب أكباشلي المتواجدون في المستشفى بأن الشرطة التركية أخبرتهم بأنه أقدم على الانتحار، وفيما يخضع أكباشلي للعناية المركزة في المستشفى على جهاز التنفس الاصطناعي اتخذ قرار التحقيق السري في الحادثة.يذكر أنه تم صدور حكم البراءة بحق السجين السياسي في نفس يوم وقوع الحادثة.