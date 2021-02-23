العراق: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيحد من انتشار السلالة الجديدة لكورونا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتبعة سيحد من الآثار الجانبية لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.وقال الكاظمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء- وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه".وعلى جانب آخر، أضاف أن "العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره وأن هناك نفوسًا ضعيفة كانت تترقب انهيار الوضع الاقتصادي، ولكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة".