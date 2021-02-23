انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بشنغهاي 2021

تنظم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "جي إس إم إيه" نسخة المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بشنغهاي لعام 2021 في الفترة من 23 إلى 25 فبراير بشنغهاي، الصين.ويمثل المؤتمر الحدث الأكبر في آسيا والذي يسلط الضوء على تكنولوجيات المستقبل ومنها شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأكثر من ذلك. ويتضمن المؤتمر عروض تقديمية محفزة للتفكير، يقدمها عدد من رواد صناعة التكنولوجيا والذين يشاركون رؤاهم حول صناعة التكنولوجيا، مع تقديم رؤى أساسية حول الاتجاهات الحالية والمستقبلية.ويركز المؤتمر على أربعة موضوعات أساسية هي: اتصال شبكات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، الصناعة المتصلة، إبداع الشركات الناشئة. كما يشمل المؤتمر عدد من الأنشطة الفعلية والافتراضية، منها خطابات وندوات واجتماعات ومعارض، بالإضافة إلى قمة الحكومة الرقمية.ويرعى المؤتمر مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل "إريكسون" و"هواوي" و"إنتل" و"زي تي إي" وغيرها.جدير بالذكر أن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول هي مؤسسة تعبر عن مصالح شركات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم وتضم ما يزيد عن 750 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول في العالم و400 شركة متخصصة في هذا المجال. وتنظم الجمعية سلسلة من الفعاليات الرائدة منها المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ومؤتمر موبايل 360 ومنصة "ازدهر".