كشف طبي بالمجان على 600 مواطنا في كفر حشاد بالغربية

قالت الدكتورة نشوي مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمحافظة الغربية، أنه قد تم إجراء الكشف الطبي علي اكثر من 600 موطنا بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة، اليوم الثلاثاء، بقرية كفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بمختلف المناطق.ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إدارة الرعاية الأساسية لتنفيذ هذه القوافل التي تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.و أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسيير قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.