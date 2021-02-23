رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت والسويد تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:52 م
الدكتور أحمد ناصر
الدكتور أحمد ناصر
ا ش ا
طباعة
بحث وزیر الخارجیة الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اتصال هاتفي الیوم الثلاثاء، مع وزیرة خارجیة السويد آن لینده، العلاقات الثنائیة بين البلدین الصدیقین وأطر تعزیزها وتنمیتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والتطورات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أنه تم خلال الاتصال التأكيد على مسیرة التعاون المشترك بین البلدین نحو مواصلة الجهود الثنائیة تجاه ملف القضیة الیمنیة حیث تم التباحث والتنسیق حول مؤتمر المانحین الخاص بالیمن المزمع عقده في الاول من مارس المقبل والتأكید على استمراریة نسق التعاون والتنسیق بین البلدین الصدیقین بشأن إیجاد حل سلمي للأزمة في الیمن.

كما تم خلال الاتصال استعراض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الیمن مارتن غریفیث والمبعوث الأمریكي تیموثي لیندركینغ نحو دفع المسار السیاسي لحل الأزمة.

وجدد وزیر الخارجیة إدانة واستنكار دولة الكویت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها الملیشیات الحوثیة على المملكة العربیة السعودیة الشقیقة والتي تعد تهدیدا مباشرا للأمن القومي الخلیجي والعربي، مؤكدا موقف دولة الكویت الثابت والداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»