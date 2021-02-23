الكويت والسويد تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزیر الخارجیة الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اتصال هاتفي الیوم الثلاثاء، مع وزیرة خارجیة السويد آن لینده، العلاقات الثنائیة بين البلدین الصدیقین وأطر تعزیزها وتنمیتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والتطورات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أنه تم خلال الاتصال التأكيد على مسیرة التعاون المشترك بین البلدین نحو مواصلة الجهود الثنائیة تجاه ملف القضیة الیمنیة حیث تم التباحث والتنسیق حول مؤتمر المانحین الخاص بالیمن المزمع عقده في الاول من مارس المقبل والتأكید على استمراریة نسق التعاون والتنسیق بین البلدین الصدیقین بشأن إیجاد حل سلمي للأزمة في الیمن.كما تم خلال الاتصال استعراض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الیمن مارتن غریفیث والمبعوث الأمریكي تیموثي لیندركینغ نحو دفع المسار السیاسي لحل الأزمة.وجدد وزیر الخارجیة إدانة واستنكار دولة الكویت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها الملیشیات الحوثیة على المملكة العربیة السعودیة الشقیقة والتي تعد تهدیدا مباشرا للأمن القومي الخلیجي والعربي، مؤكدا موقف دولة الكویت الثابت والداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.