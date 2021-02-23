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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المغرب: انخفاض عائدات السياحة لأكثر من 50%

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:07 م
السياحة في المغرب
السياحة في المغرب
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أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المغربية بأن عائدات السياحة في المغرب انخفضت بنسبة 53.8% سنة 2020، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 7.8% عام 2019، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 4 مليارات و200 مليون دولار.

وأوضحت المديرية، في بيانها عن شهر فبراير الجاري، أن هذا الوضع يعبر عن تباطؤ ملحوظ في معدل الانخفاض المسجل في الربع الرابع من عام 2020، إذ بلغ 46.1-% بعد أن سجل 80.1-% في الربع السابق، بفضل تخفيف إجراءات الدخول إلى المغرب اعتبارا من شهر سبتمبر 2020.

واضاف البيان أن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78.9% في نهاية نوفمبر 2020، مقابل زيادة قدرها 5.3% خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2019، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3% بعد زيادة قدرها 5.2%.

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