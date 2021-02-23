مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع 3574.59 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 59. 3574 نقطة مرتفعًا ب4. 13 نقطة، وبنسبة 376. 0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلق فيها على 20. 3561 نقطة.وبلغت قمية التداول اليوم 4 ملايين و18 ألفا و980 ريالا عُمانيّا مقارنة بمليونين و587 ألفا و181 ريالا عُمانيا مرتفعة بنسبة 3. 55%، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 223. 0%، لتصل إلى 28. 20 مليار ريال عماني.