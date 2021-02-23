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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 9151.71 نقطة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:47 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 74.09 نقطة ليقفل عند مستوى 9151.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 595 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، وأسواق المزرعة، وعسير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات وفرة، والتعاونية، وجازدكو، وام آي اس، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.14%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومسك، وأيان، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وفرة، والكابلات السعودية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 180.37 نقطة ليقفل عند مستوى 27321.85 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 705 آلاف سهم تقاسمتها 2213 صفقة.

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