الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بـ 0.35%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم، متراجعًا بنسبة 0.35% ما يعادل 161 نقطة، وأقفل عند مستوى 45728 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 256.327.171 سهمًا، شملت أسهم 370 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 137 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 213 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.