العطر عمرو دياب و«التاتوه».. 4 أشياء أثارت الجدل في ظهور الهضبة الأخير

سعر العطر



سعر الساعة



سعر السيارة



قصة «التاتوه»



أثار ظهور الفنان عمرو دياب، أمس الإثنين، في إعلان لعطره الجديد، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الأشياء التي أطل بها الهضبة، ودارات حولها الكثير من التساولات، كما أن هناك انتقادات من قِبل البعض.سعر العطر الذي يحمل اسم عمرو دياب تبلغ قيمته 150 دولارًا ما يعادل 2250 جنيها تقريبا.بلغ سعر الساعة التي ظهر بها الهضبة نحو 33 ألف يورو (أي حوالي 700 ألف جنيه)، وهي موديل روليكس 116505، بحسب موقع الشركة.ظهر في الإعلان وهو يقود سيارة صفراء تحمل علامة الصانع الألماني العريق مرسيدس، وجاءت السيارة مرسيدس S65 AMG Coupe التى ظهر بها الهضبة فى إعلانه الجديد بسعر 3.5 مليون جنيه مصري.من أبرز الاشاء التي ظهرت في إعلان عمرو دياب الجديد، هو «التاتوه» والذي كان مدونا عليه تاريخ 1934، وهو تاريخ ميلاد والديه، ويحيطه غصن الزيتون باعتباره رمزًا للسلام، وقام الفنان محمد عبدالستار برسمه للهضبة منذ 3 سنوات.