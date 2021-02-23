رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

العطر عمرو دياب و«التاتوه».. 4 أشياء أثارت الجدل في ظهور الهضبة الأخير

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:54 م
عمرو دياب
عمرو دياب
هويدا سعيد
طباعة
أثار ظهور الفنان عمرو دياب، أمس الإثنين، في إعلان لعطره الجديد، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الأشياء التي أطل بها الهضبة، ودارات حولها الكثير من التساولات، كما أن هناك انتقادات من قِبل البعض.


سعر العطر
سعر العطر الذي يحمل اسم عمرو دياب تبلغ قيمته 150 دولارًا ما يعادل 2250 جنيها تقريبا.

سعر الساعة
بلغ سعر الساعة التي ظهر بها الهضبة نحو 33 ألف يورو (أي حوالي 700 ألف جنيه)، وهي موديل روليكس 116505، بحسب موقع الشركة.

سعر السيارة
ظهر في الإعلان وهو يقود سيارة صفراء تحمل علامة الصانع الألماني العريق مرسيدس، وجاءت السيارة مرسيدس S65 AMG Coupe التى ظهر بها الهضبة فى إعلانه الجديد بسعر 3.5 مليون جنيه مصري.

قصة «التاتوه»
من أبرز الاشاء التي ظهرت في إعلان عمرو دياب الجديد، هو «التاتوه» والذي كان مدونا عليه تاريخ 1934، وهو تاريخ ميلاد والديه، ويحيطه غصن الزيتون باعتباره رمزًا للسلام، وقام الفنان محمد عبدالستار برسمه للهضبة منذ 3 سنوات.

موضوعات متعلقة

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

الصور

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»