البورصة العراقية تغلق متراجعة بـ0.29 %

سجل مؤشر" البورصة" العراقية، اليوم، تراجعًا بنسبة 0.26% متوقفًا عند 549.78 نقطة.وشهدت التداولات انخفاض أسهم 16 شركة، فيما ارتفعت اسهم 14 أخرى، وحافظ عدد مماثل من الشركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.371.897.759 سهم، بقيمة 1.452.056.497 دينار عراقى، تحصلت من إبرام 847 صفقة، شملت 44 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.