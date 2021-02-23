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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خارطة الطريق البريطانية» تتصدر عناوين الصحف في إنجلترا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:19 م
جونسون
جونسون
وكالات
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اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بإعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خارطة الطريق الرسمية؛ لإنهاء حالة الإغلاق المصاحبة لجهود احتواء انتشار فيروس كورونا، تشمل أربع خطوات لتخفيف القيود تدريجيًا، مع إجراء تغييرات كل 5 أسابيع.

وتناولت على صعيد منفصل استدعاء وزارة الخارجية البريطانية للمرة الثانية هذا الشهر، سفير ميانمار في لندن احتجاجا على معاملة قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين وتنديدا بالانقلاب العسكري الأخير هناك.

وأفادت صحف، الإثنين، بمقتل سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وشخصين آخرين في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق البلاد.

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