4181 إصابة بكورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، 4 آلاف و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 675 ألفًا و982 إصابة.وذكرت الصحة العراقية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباءنينا - أنه تم تسجيل شفاء 2592 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 623 ألفًا و337 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 16 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 13 ألفًا و311 حالة.