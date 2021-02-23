رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ميشال عون يفتتح أعمال المؤتمر العام 8 لمنظمة المرأة العربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:31 م
ميشال عون
ميشال عون
محمد الشريف
طباعة
افتتح ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية ظهر اليوم أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان (المرأة العربية والتحديات الثقافية).

يعقد المؤتمر تحت رعايته وبرئاسة الجمهورية اللبنانية ممثلة في سعادة السيدة كلودين عون رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية (2019-2021).

ألقى ميشال عون كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على أن التنمية المنشودة لا تتحقق إلا بإتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة، وأن تخطي العوائق الثقافية في قضايا المرأة يجب أن يتم باللجوء إلى وسائل ثقافية وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال في مطلع القرن الماضي.

وأعرب عن تطلعه في أن ينجح المؤتمر في وضع أسس لإنتاج ثقافة جديدة بإمكانها التغلب على ما يعيق تحقيق المساواة، مشيرًا إلى مبادرة لبنان بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

وتعد مشاركة الرئيس اللبناني في المؤتمر وتفضله بإلقاء كلمة في الافتتاح، سابقة مهمة في تاريخ مؤتمرات المنظمة، والتي شرُفت من قبل بالرعاية الكريمة لعدد من رؤساء الدول العربية دون أن يتضمن هذا مشاركة فعلية في أعمال المؤتمر.

تمتد أعمال المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 23-2522021. وضمت الجلسة الافتتاحية وفود رسمية من الدول الأعضاء رأستها السيدات الأول أو من ينوب عنهن من وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ومسؤولات رفيعات المستوى في دولهن.

وقد ألقت رئيسة الوفد من كل دولة كلمة بينت فيها جهود دولتها من أجل التمكين للمرأة.

هذا ويشهد اليومين الثاني والثالث من أعمال المؤتمر انعقاد الجلسات العلمية التي يتم خلالها عرض ومناقشة 24 بحثا أعدها نخبة من خيرة الباحثات والباحثين العرب.

موضوعات متعلقة

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

غدًا.. الكاتبة ماري هيلين ضيفة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية