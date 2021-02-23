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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عاطل بـ24 طربة حشيش بالدقهلية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:11 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل في مركز أجا، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعه.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط " م. م. ص. ع "، 23 عامًا، عاطل ومقيم قرية صهرجت الصغرى دائرة مركز أجا، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية أمام القرية محل إقامته وبحوزته (24 طربة حشيش، ومبلغ مالي 620 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض مطواه).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة التجارة غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وقيد المحضر برقم 2976 لسنه 2021 جنايات مركز شرطة أجا، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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