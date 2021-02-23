مصرع طفل سقط من أعلى «عربة كارو» بالدقهلية

لقى طفل مصرعه بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية متأثرا بإصابته إثر سقوطه من أعلى "عربة كارو" أثناء لهوه.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة بمحضر من مستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط إلى مركز شرطة منية النصر، والمقيد برقم 17 أحوال الزرقا، ويفيد بوصول الطفل " يوسف محمود إبراهيم عبد الرازق " سبع سنوات، ومقيم قريه النزل دائرة المركز طرف أسرته لمستشفى الزرقاء المركزى بدمياط جثة هامدة، إدعاء حادث عارض.وبسؤال والدته المدعوة فاتن محمد عمر محمد 34 عاما، ربه منزل، ومقيم بذات العنوان، قررت بأنه أثناء لهو نجلها مع بعض الصبية أمام المنزل، والتسلق على عربه كارو، اختل توازنه وسقط من أعلى العربة، مما أدى إلى وفاته، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.وورد تقارير مفتش الصحة، يفيد أن سبب الوفاه هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ، ولا يوجد به شبهة جنائية، وقيد المحضر رقم 78 لسنه 2021 إدارى مركز منيه النصر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.