«توحيد البرلمان».. تفاصيل أول اجتماع في طرابلس الليبية

كشفت فضائية العربية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أول اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية في طرابلس، دفعًا نحو توحيد البرلمان وتحقيق المصالحة قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.وأشارت فضائية العربية إلى أنه حضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات في المنطقة الغربية.وبحث الأطراف مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد الجيش ودعم مسار اللجنة العسكرية 5+5، بحضور رئيس الأركان العامة محمد علي الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة أجويلي، وآمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر قوة مكافحة الإرهاب فتح الله أبوفاس آمر قوة مكافحة الإرهاب، وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة إبراهيم بيت المال،و آمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة أحمد علي أبوشحمة، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية مختار ميلاد النقاصة، وخليفة أغريبيل، ومصطفى علي يحيى، ورضوان الغراري.وجاءت هذه التطورات في وقت تستمر فيه الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب حول جلسة منح الحكومة الجديدة الثقة.ووصل أكثر من 77 عضوا من أعضاء المجلس إلى العاصمة طرابلس للالتحاق بجلسة صبراتة التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء قبل تأجيلها في انتظار تحقيق النصاب المطلوب والتوافق بين أعضاء المجلس.