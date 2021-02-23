رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«توحيد البرلمان».. تفاصيل أول اجتماع في طرابلس الليبية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:28 م
البرلمان
البرلمان
منار أحمد
طباعة
كشفت فضائية العربية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أول اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية في طرابلس، دفعًا نحو توحيد البرلمان وتحقيق المصالحة قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأشارت فضائية العربية إلى أنه حضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات في المنطقة الغربية.

وبحث الأطراف مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد الجيش ودعم مسار اللجنة العسكرية 5+5، بحضور رئيس الأركان العامة محمد علي الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة أجويلي، وآمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر قوة مكافحة الإرهاب فتح الله أبوفاس آمر قوة مكافحة الإرهاب، وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة إبراهيم بيت المال،و آمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة أحمد علي أبوشحمة، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية مختار ميلاد النقاصة، وخليفة أغريبيل، ومصطفى علي يحيى، ورضوان الغراري.

وجاءت هذه التطورات في وقت تستمر فيه الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب حول جلسة منح الحكومة الجديدة الثقة.

ووصل أكثر من 77 عضوا من أعضاء المجلس إلى العاصمة طرابلس للالتحاق بجلسة صبراتة التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء قبل تأجيلها في انتظار تحقيق النصاب المطلوب والتوافق بين أعضاء المجلس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

غدًا.. الكاتبة ماري هيلين ضيفة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية