«الرقابة المالية» تحقق في تقييم «العربية» لإدارة وتطوير الأصول

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها راجعت تقرير التقييم العقاري لأصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بغرض الوقوف على مدى توافقه مع القواعد والمعايير المصرية للتقييم العقاري، مؤكدة على عدم الاعتداد بالتقييم الصادر، نظرا لمخالفته للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار من الهيئة العام للرقابة المالية عام 2015.وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها اجرت تحقيقات موسعة في واقعة تسريب قرارات مجلس الإدارة والتي تضمنت نتيجة عملية التقييم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء مخالفة احكام قانون سوق المال وكذلك مخالفة كل من المستشار المالي المستقل لقرار الهيئة بوجوب اخطارها عند التكليف وأيضا المقيم العقاري بشأن عدم توافق تقرير التقييم لأحكام الرقابة المالية.كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد اخطرت إدارة البورصة بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بعد خروج تقييم الشركة بنحو 2.5 جنيها للسهم.