رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الرقابة المالية» تحقق في تقييم «العربية» لإدارة وتطوير الأصول

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:27 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها راجعت تقرير التقييم العقاري لأصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بغرض الوقوف على مدى توافقه مع القواعد والمعايير المصرية للتقييم العقاري، مؤكدة على عدم الاعتداد بالتقييم الصادر، نظرا لمخالفته للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار من الهيئة العام للرقابة المالية عام 2015.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها اجرت تحقيقات موسعة في واقعة تسريب قرارات مجلس الإدارة والتي تضمنت نتيجة عملية التقييم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء مخالفة احكام قانون سوق المال وكذلك مخالفة كل من المستشار المالي المستقل لقرار الهيئة بوجوب اخطارها عند التكليف وأيضا المقيم العقاري بشأن عدم توافق تقرير التقييم لأحكام الرقابة المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد اخطرت إدارة البورصة بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بعد خروج تقييم الشركة بنحو 2.5 جنيها للسهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»