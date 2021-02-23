إزالة حالة تعد على أرض زراعية ورفع 30 طن مخلفات بالمنيا

نجحت الوحدة المحلية لقرية تلة التابعة لمركز ومدينة المنيا، اليوم، فى إزالة حالة تعدي لبناء مخالف بدون ترخيص علي أرض زراعية، كما تم رفع 30 طن قمامة ومخلفات، وتركيب أعمدة إنارة وإصلاح كشافات معطلة.وقال محمد محمود رئيس القرية إن إدارة التنظيم ازالت حالة تعدي بمساحة 263،5 متر علي أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف بصفط الشرقية وتم تحرير المحضر اللازم وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لاي محاولات مستجدة للبناء.وأضاف محمود أن إدارة البيئة تواصل أعمالها اليوميه ورفعت 30 طن من المخلفات بالقرية والعزب التابع لها حفاظا علي صحة المواطنين، واستكملت إدارة الإنارة التابع للوحدة المحلية تركيب اعمدة وكشافات بمدخل قرية.