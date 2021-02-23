مريم البحراوى تنضم لأسرة فيلم «آل هارون»

انضمت الفنانة الشابة مريم البحراوي إلى أسرة فيلم "آل هارون"، بعد أن تعاقدت بشكل رسمي مؤخرًا لتنضم إلى مجموعة كبيرة من النجوم المشاركين فى العمل.وقد احتفلت مؤخرًا أسرة فيلم "آل هارون" فى حضور منتج الفيلم حسنى محمود ببدء تصوير المشاهد الأولى من العمل التي جمعت الفنان منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبدالله محمود، وحمدي هيكل، واستمر تصوير اليوم الأول من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.و"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي والفنان حمدى هيكل، وغيرهم من النجوم.