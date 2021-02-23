أمطار غزيرة تغرق شوارع منطقة الوراق فى الجيزة (صور)

شهدت منطقة الوراق وشارع العروبة التابعة لمحافظة الجيزة، هطول أمطار غزيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، وموجة طقس سيئ صاحبها غيوم كثيفة منذ صباح اليوم.وكانت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، قد أوضحت أنه سيكون مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ويشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية والقاهرة والدلتا وسيناء، حتى شمال الصعيد.وتصل موجه الطقس السيئ اليوم الثلاثاء ذروتها، وتصل لهطول أمطار رعدية على معظم أنحاء الجمهورية وسوف يتحسن الطقس تدريجيًا ظهر غد الأربعاء.