«طوارئ الكهرباء».. رجال المهمات الصعبة دائمًا

تلقي رجال الخطوط الهوائية بقطاع كهرباء بورسعيد التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء إشارة بعدم استقرار إمداد التيار الكهربائي في مدينة بورسعيد بسبب الظروف المناخية وسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المدن الساحلية بشكل خاص وباقي محافظات المصر بشكل عام في ظل التغييرات المناخة التي تشهدها البلاد.وأكد علي خلاف نائب عضو مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن مجموعة من العاملين بقطاع كهرباء بورسعيد بقيادة محمود الزيني المشرف تعاملوا مباشرة مع الإشارة على الفور واستطاعوا أنيعيدوا استمرار التيار إلي وضعه الأول.كما أكد علي خلاف، أنه بناء على تعليمات المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء تم تشكيل فرق طؤاري لمواجهة سوء الأحوال الجوية، على اكمل استعداد في كافة قطاعات الشركة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.