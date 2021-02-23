علا رشدي: «وجهة مظر» الموسم الثاني سيظهر به النجمات كأمهات فقط

حلت النجمة علا رشدي مع عائلتها النجم أحمد داود وأولادها، ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة اسعاد يونس على قناة dmc،والتي تحدث خلالها عن فكرة برنامج "وجهة مظر".وقالت الفنانة في البرنامج أنها تستعد لتقديم الجزء الثاني من برنامجها "وجهة مظر" والذي سيختلف عن الجزء الأول ليس في طريقة طرح الموضوعات، مشيرة إلى أنها كما أظهرت لجمهورها من العائلات والامهات المشاكل والعقبات المختلفة التي تواجهها مع أطفالها وعائلتها وكيف حاولت التغلب عليها، سوف تأخذهم في الجزء الثاني في جولة مع أهم نجمات الوطن العربي من منازلهم لتعرفهم كيف يتعاملن مع التحديات التي يواجهنها كأمهات في التعامل مع أولادهن، وليس كنجمات للحديث عن موضوعات مختلفة، وستكون هناك حلقة خاصة عن الأب وضيوفها أحمد داود وأحمد السعدني.وخلال الحلقة عرضت إسعاد يونس مجموعة مشاهد من برنامج "وجهة مظر" الموسم الثاني، والتي وظهر بها النجمات منى زكي، ولقاء الخميسي، وبسمة، ونسرين أمين، وغيرهن.يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من البرنامج على قناة "يوتيوب" خاصة بها وحقق نجاحا كبيرا مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، وحصد الموسم الأول أكثر من 7 مليون مشاهدة على "فيسبوك" وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".