السيطرة على حريق بـ«كارفور» الشروق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمولد كهربائي في "هايبر كارفور" بمدينة الشروق.وكشفت التحريات الأولية عن أن ماسًا كهربائيًا حدث بإحدى المولدات الخاصة بكارفور تسبب في نشوب الحريق.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ للنجدة، يفيد بنشوب حريق داخل كارفور الشروق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.