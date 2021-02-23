سوريا تنهي الإجراءات اللازمة لاعتماد لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا

أكد السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة السورية أنجزت كافة الإجراءات المطلوبة من أجل اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وقال حداد - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن وزارة الصحة في بلاده مستعدة لاستلام الدفعات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" التي سيقدمها الأصدقاء الروس لسوريا، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد خطة وطنية لتلقيح الشعب السوري ضد فيروس كورونا.وأضاف أنه تم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في عدد من الدول العربية، بينها فلسطين والجزائر وتونس والإمارات.