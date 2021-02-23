إنجى علاء: «كوفيد 25» يحاكى تطور الوباء من خلال قصة خيالية

قال إنجي علاء، مؤلفة مسلسل " كوفيد25"، إن مسلسلها الذي يتم تصويره حاليا يحاكي تطور ا لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية، وأنه يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب، وأنها تتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين.وقد أوشكت المؤلفة على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على 15 حلقة رمضان 2021، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.والمسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.