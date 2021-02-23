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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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عقد مجلس الآباء والأمناء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري، بحضور عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعصام عمر، رئيس المجلس، وشكري شطا، نائب رئيس المجلس، وعلاء ناشد، موجة عام التربية الاجتماعية، وكامل أعضاء المجلس المنتخب.

وناقش المجلس العديد من الأمور الخاصة بالمدارس والطلاب، واستعرض وكيل الوزارة الإجراءات التي أقرتها الوزارة لإجراء امتحانات النقل المجمعة، وبداية الترم الثاني من العام الدراسي 20212020.

وطمأن وكيل الوزارة أعضاء المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم المدارس، والانتهاء من استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، بالإضافة إلى كيفية إجراء الامتحانات المجمعة وكيفية توزيع الطلاب داخل اللجان.

وبدوره استعرض عصام عمر، رئيس المجلس، عدد من المشكلات الواردة من الإدارات التعليمية، ودور المجلس في توعية أولياء الأمور بعدم الحضور وعدم التجمع أمام المدارس.

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