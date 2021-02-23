القبض على 11 سوريًا حاولوا التسلل إلى الأراضى العراقية

ا يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى، وتم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية وما زال التحقيق جاريًا معهم".

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القبض على 11 شخصًا يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية.وأوضحت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء- أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة (شرطة اتحادية) من إلقاء القبض على 11 شخصً