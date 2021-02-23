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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على حفلة «الزردة» التى تسببت فى غرق مركب فى كينج مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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قال عطية عوض أحد أهالي منطقة كينج مريوط، إن حفلة الزردة أعتاد عليها الأهالي، وهي تعد خروج في رحلة ترفيهية برفقة عائلاتهم واسرتهم لقضاء رحلة لمدة يوم واحد من الصباح وحتى غروب الشمس.

وتابع: الأسر تركب قارب لعبور البحيرة للتبة المقابلة والعودة مع حلول الليل، مؤكدا أن الجو اثناء خروج الرحلة كان هادئا وسرعة الرياح منخفضة، ولكن التقلبات الجوية والحمولة الزائدة تسببت في وقوع حادث الغرق.

وأضاف أن صاحب المركب التي غرقت بدأ الرحلة في الصباح على نقلتين، لكن فى العودة زادت حمولة القارب لما يقرب من٢٠ شخصا بدلا حمولتها الطبيعية التي تصل لـ ١٠ اشخاص فقط.


تواجدت "الدستور" بموقع الحادث برفقة الغطاسين المشاركين في عمليات البحث وأهالي الغرقى، ليقول الكابتن إيهاب المالحي مسؤول فريق الغطاسين إنه تم تحريك 3 سيارات محملة بالغواصين المتطوعين للتوجه إلى موقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط، والتي غرقت بمنطقة الهواري بنطاق برج العرب، لمساعدة المجموعة الموجودة بالموقع من غواصي الخير وقوات الإنقاذ النهري، وفرق البحث، ومازال البحث جارياعن باقي المفقودين.

من جانبه صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفاة، بينهم ٦ إناث، و٣ ذكور.

وتابع: عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

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