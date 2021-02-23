غدًا.. الكاتبة ماري هيلين ضيفة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية

يواصل نادي القراءة بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية برئاسة ماريان رو مناقشة الأعمال الفائزة بالجوائز الأدبية الرئيسية لعام 2020، وهذه المرة يناقش نادي القراءة رواية Renaudot: "Histoire du fils" للكاتبة ماري هيلين لافون، التي نشرتها Buchet Chastel، يأتي النقاش يوم غد الأربعاء في الخامسة والنص مساءً.الرواية ملحمة عائلية علمانية، تروي بقلم رقيق قصة أندريه، وهو صبي صغير لأب مجهول، أوكلت إليه والدته الباريسية رعاية عمته في المقاطعات. تتشابك هذه القصة بدقة بين الشخصيات التي تنشغل بمسألة الأبوة، والغياب، والانتقال، وأسرار الأسرة، وبشكل أعمق، بناء الذات عندما يغيب الآباء البيولوجيون.yuasil nadi alqira'at biqiadat marian ru