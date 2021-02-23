إلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة 60 ألف جنيه لابنيه التوأم من زينة

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع نفقة لابنيه التوأم من الفنانة زينه قدرها 60 ألف جنيه.وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لكل صغير من ولديه، وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته عزالدين وزين الدين بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن عز استأنف على الحكم وطلب تخفيضها.