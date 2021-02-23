«الزراعة» تحذر المزارعين من أمطار غزيرة وثلوج اليوم

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، أن ذروة التقلبات الجوية، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد أمطار غزيرة وتساقط حبات الثلج وانخفاض في الحرارة ونشاط للرياح، مشيرا إلي إنه تتشكل السحب الركامية على شمال البلاد مصحوبة بهطول امطار غزيرة إلى غزيرة جدًا على الساحل الشمالي وأقصى شمال الدلتا خاصةً الإسكندرية، وبلطيم، دمنهور، وتصحب بالرعد وهطول كثيف لحبات الثلج.وأضاف رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تمتد الأمطار أثناء اليوم على باقي محافظات الدلتا، القاهرة، مدن القناة، تكون رعدية أحيانا على مناطق دون الأخرى وقد تصحب بهطول كرات الثلج بشكل متفرق، بينما يمتد هطول الأمطار إلى أغلب مناطق سيناء بشدة متفاوتة الى غزيرة رعدية، وقد تصحب بتساقط الثلوج آخر اليوم.وأكد" فهيم"، أنه مع وجود فرص لامتداد الأمطار الى مناطق من اقصى شمال الصعيد والبحر الأحمر بشكل متفاوت أحيانا، حيث تنخفض الحرارة انخفاضًا إضافيا من 3 إلى 4 درجات وتنشط حركة الرياح مع هبات قوية أحيانا على اغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتكون مثيره للرمال والأتربة لوقت محدود وتجعل الشعور بطقس بارد، وتكون حالة الطقس نشطة أحيانا على الصعيد وتكون مصحوبة بإثارة الرمال والأتربة.