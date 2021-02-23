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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:53 م
نيزك
نيزك
وكالات
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أعلن المتحف الملكي السويدي للتاريخ الطبيعي اليوم الثلاثاء، عن أن جيولوجيين سويديين اثنين اكتشفا قطعة من بقايا نيزك تزن 14 كيلوجرامًا بالقرب من بلدة إنكوبينج، وهو النيزك الذي كان كثيرون أبلغوا بأنهم رأوه وهو يسقط على الأرض العام الماضي.

وقال المتحف، في بيان، إنه يفترض أن الصخرة هي القطعة الرئيسية بعد تحطم النيزك الذي كان شوهد في 7 نوفمبر.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 60 عامًا التي يتم فيها العثور على نيزك في السويد بعد ملاحظة سقوطه.

وقال كثيرون في السويد إنهم رأوا كرة نارية أضاءت في السماء لثلاث ثوانٍ تقريبًا في السابع من نوفمبر.

وقام عالم الفلك إريك ستيمبيلز، من جامعة أوبسالا، بعد ذلك بحساب الموقع التقريبي للفوهة الصدمية، والذي يقع شمال غرب ستوكهولم، حيث تم العثور على أجزاء أصغر حجمًا لاحقًا.

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